Atenção, motoristas: ruas de Vila Velha terão alteração no sentido do tráfego

Divulgação | Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A partir desta terça-feira, dia 20, ruas do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, terão mudanças no sentido do tráfego. Segundo a administração municipal, o sistema binário será implementado para diminuir as colisões no local. "Foi realizado um estudo no local e a melhor solução foi implementar o binário. Não há grande fluxo de veículos para a implementação de semáforos, no entanto muitos condutores não observam as placas de sinalização, o que ocasiona as colisões", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Engenharia de Tráfego e Transporte da prefeitura de Vila Velha, Marcos Rainha, detalha as mudanças.

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Quais serão as mudanças?

- Rua 7 de Junho passará ser sentido único desde a rua Annor da Silva, em Boa Vista, até a avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica

- Rua Sete passará ter sentido único para avenida Délio Silva Britto

- Avenida Délio Silva Britto, no trecho compreendido entre as ruas Sete e 7 de Junho, que foi aberto recentemente, será mão única.

- Rua Oito passará a ser sentido único para a rua Annor da Silva.

Todas as vias funcionavam no sentido de mão e contramão e agora passarão a ser sentido único. Para isso, as ruas irão receber nova sinalização horizontal e vertical, feita com base no projeto da Engenharia de Tráfego, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.