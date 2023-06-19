Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Atenção, motoristas: ruas de Vila Velha terão alteração no sentido do tráfego
Trânsito

Atenção, motoristas: ruas de Vila Velha terão alteração no sentido do tráfego

Quem explica as mudanças é o subsecretário de Engenharia de Tráfego e Transporte,  Marcos Rainha

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 jun 2023 às 10:37
Ruas de Coqueiral de Itaparica
Divulgação | Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
A partir desta terça-feira, dia 20, ruas do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, terão mudanças no sentido do tráfego. Segundo a administração municipal, o sistema binário será implementado para diminuir as colisões no local. "Foi realizado um estudo no local e a melhor solução foi implementar o binário. Não há grande fluxo de veículos para a implementação de semáforos, no entanto muitos condutores não observam as placas de sinalização, o que ocasiona as colisões", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Engenharia de Tráfego e Transporte da prefeitura de Vila Velha, Marcos Rainha, detalha as mudanças. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcos Rainha - 19-06-23.mp3
Quais serão as mudanças?
- Rua 7 de Junho passará ser sentido único desde a rua Annor da Silva, em Boa Vista, até a avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica
- Rua Sete passará ter sentido único para avenida Délio Silva Britto
- Avenida Délio Silva Britto, no trecho compreendido entre as ruas Sete e 7 de Junho, que foi aberto recentemente, será mão única.
- Rua Oito passará a ser sentido único para a rua Annor da Silva.
Todas as vias funcionavam no sentido de mão e contramão e agora passarão a ser sentido único. Para isso, as ruas irão receber nova sinalização horizontal e vertical, feita com base no projeto da Engenharia de Tráfego, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.
[fonte: prefeitura de Vila Velha]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados