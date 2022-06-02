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Atenção, motorista: concessionária implementa desvios de tráfego na BR 101 em Vila Velha

Para a realização desses serviços, o trecho que operava em pista duplicada voltará provisoriamente a ser operado em pista simples

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jun 2022 às 11:32
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini
A concessionária Eco101 implantou nesta semana novos desvios do tráfego entre os km 312 e 314, em Vila Velha, com o objetivo de executar a correção da curva vertical na altura do km 313. De acordo com a concessionária, para a realização desses serviços, o trecho que operava em pista duplicada, desde julho de 2021, voltará provisoriamente a ser operado em pista simples, com uma faixa por sentido. As obras têm previsão de duração de três meses. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Engenharia da Eco101, Rodrigo Cosentino, fala sobre o assunto!
Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Cosentino - 02-06-22
"Com a nova geometria, eliminando ondulações da pista antiga e atendendo às normas rodoviárias atuais, os usuários terão mais segurança em suas viagens, contando com um traçado mais confortável, com boa aderência ao pavimento e mitigando com isso o risco de acidentes na via", disse, em comunicado.
Também é destacado que "a Concessionária informa ainda que os locais serão devidamente sinalizados de acordo com as normas técnicas vigentes, inclusive sinalização noturna, e os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho para a segurança de todos, enquanto as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária".

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