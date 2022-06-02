Atenção, motorista: concessionária implementa desvios de tráfego na BR 101 em Vila Velha

BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini

A concessionária Eco101 implantou nesta semana novos desvios do tráfego entre os km 312 e 314, em Vila Velha, com o objetivo de executar a correção da curva vertical na altura do km 313. De acordo com a concessionária, para a realização desses serviços, o trecho que operava em pista duplicada, desde julho de 2021, voltará provisoriamente a ser operado em pista simples, com uma faixa por sentido. As obras têm previsão de duração de três meses. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Engenharia da Eco101, Rodrigo Cosentino, fala sobre o assunto!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Cosentino - 02-06-22

"Com a nova geometria, eliminando ondulações da pista antiga e atendendo às normas rodoviárias atuais, os usuários terão mais segurança em suas viagens, contando com um traçado mais confortável, com boa aderência ao pavimento e mitigando com isso o risco de acidentes na via", disse, em comunicado.