Atenção! Golpes que circulam via WhatsApp prometem saque do FGTS

Um importante alerta para os trabalhadores brasileiros a espera do FGTS emergencial. Entre os golpes aplicados pelos criminosos envolvendo o tema, um desses tem circulado pelo aplicativo de mensagem WhatsApp prometendo os saques no valor de R$ 1.045 e tirado o sono daqueles que aguardam por esse dinheiro.

Por meio de um link falso, por exemplo, golpistas buscam coletar dados pessoais de vítimas e ainda solicitam o compartilhamento da mensagem para outros contatos. Mais de 100 mil detecções deste golpe já foram identificadas pelo laboratório especializado em segurança digital da PSafe. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta terça-feira (06), Emilio Simoni, que atua no laboratório de cibersegurança da PSafe, explica como se prevenir do golpe.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Emilio Simone - 06-10-20

Confira as dicas para se proteger:

1 – Os aplicativos de conversa são os principais meios utilizados para disseminar golpes digitais. Utilize soluções de segurança no celular que disponibilizam proteção em tempo real contra links maliciosos compartilhados através do WhatsApp, Facebook Messenger, SMS e no navegador

2 – Evite fornecer seus dados pessoais sem antes saber se o site é oficial e confiável

3 – Tenha cuidado ao clicar em links compartilhados no WhatsApp ou nas redes sociais. Antes de compartilhar informações, procure em veículos confiáveis e fontes oficiais, jornais e sites para confirmar se aquilo é realmente verdadeiro. Na dúvida, use a checagem de links.

O QUE DIZ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL?

A CAIXA esclarece que, para conter as ações dos fraudadores, diversos mecanismos têm sido constantemente implementados pelo banco, dentre os quais, destacamos:

- Validação digital de dados dos clientes em bases internas e externas;

- Validação documental por imagem;

- Monitoramento de cadastros;

- Monitoramento de transações;

- Atuação junto à Polícia Federal para investigar atuações de quadrilhas.

Importante ressaltar que menos de 0,07% do público usuário do aplicativo CAIXA Tem é vítima de fraude.