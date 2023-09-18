Até sabonete: laboratório da Ufes desenvolve produtos farmacêuticos à base de romã

Direto do campus de Alegre, o Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos (LDPF) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem se dedicado a desenvolver produtos à base de derivados vegetais. A pesquisa mais recente concluída pelo laboratório resultou no desenvolvimento de um sabonete líquido composto por extrato de romã, um produto com eficácia equivalente ao álcool etílico e que possui agentes microbianos capazes de combater bactérias e fungos. Em entrevista à CBN Vitória, a farmacêutica, professora e coordenadora do projeto, Janaína Villanova, explica os objetivos da pesquisa e como o desenvolvimento de produtos científicos com derivados naturais pode fundamentar o uso popular.