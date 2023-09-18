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Até sabonete: laboratório da Ufes desenvolve produtos farmacêuticos à base de romã

Ouça entrevista com a farmacêutica e coordenadora do projeto, Janaína Villanova

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 set 2023 às 11:43
Foto do sabonete líquido a base de extrato de romã produzido pelos estudantes da EEEFM Professor Pedro Simão, situada no município de Alegre
Foto do sabonete líquido a base de extrato de romã produzido pelos estudantes da EEEFM Professor Pedro Simão, situada no município de Alegre Crédito: Divulgação I Ufes
Direto do campus de Alegre, o Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos (LDPF) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem se dedicado a desenvolver produtos à base de derivados vegetais. A pesquisa mais recente concluída pelo laboratório resultou no desenvolvimento de um sabonete líquido composto por extrato de romã, um produto com eficácia equivalente ao álcool etílico e que possui agentes microbianos capazes de combater bactérias e fungos. Em entrevista à CBN Vitória, a farmacêutica, professora e coordenadora do projeto, Janaína Villanova, explica os objetivos da pesquisa e como o desenvolvimento de produtos científicos com derivados naturais pode fundamentar o uso popular.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Janaína Villanova - 18-09-23.mp3

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