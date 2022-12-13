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Até quando vai continuar chovendo no ES? Meteorologista explica!

Ouça entrevista com o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 dez 2022 às 11:23
Chuva no ES
Chuva no ES Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo deve voltar a ter dias de tempo fechado e chuva intensa com a formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) . O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que até a chegada do verão, pelo menos, o estado sofrerá com temporais. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, detalha a situação e já destaca que o verão será de forte calor, com temperaturas chegando a 40 graus em algumas cidades capixabas. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 13-12-22.mp3

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