Até quando vai continuar chovendo no ES? Meteorologista explica!

O Espírito Santo deve voltar a ter dias de tempo fechado e chuva intensa com a formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) . O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que até a chegada do verão, pelo menos, o estado sofrerá com temporais. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, detalha a situação e já destaca que o verão será de forte calor, com temperaturas chegando a 40 graus em algumas cidades capixabas.