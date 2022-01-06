Até março, 100% das crianças de 5 a 11 anos devem ter recebido a D1 no ES

Em entrevista ao programa CBN Vitória, nesta quinta (6), Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, destacou que "crianças não podem morrer por doenças imunopreveníveis". Ele também ressaltou que, as vacinas chegando até 14 de janeiro, como divulgado pelo Ministério da Saúde, o Espírito Santo já começa a vacinação das crianças de 5 a 11 anos no dia 15. Até março, 100% das crianças de 5 a 11 anos no Estado devem ter recebido a primeira dose (D1) e a expectativa é que até maio ou junho, todas terão recebido a segunda dose (D2). Ele também falou sobre testes para detecção da Covid, vacinação de adolescentes, adultos e idos e sobre o Mapa de Risco. Ouça a entrevista completa!