Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Até março, 100% das crianças de 5 a 11 anos devem ter recebido a D1 no ES
Covid: vacinação infantil

Até março, 100% das crianças de 5 a 11 anos devem ter recebido a D1 no ES

Segundo o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, até maio ou junho, todas terão recebido a D2

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 jan 2022 às 12:28
Vacinação
Vacinação Crédito: Freepik
Em entrevista ao programa CBN Vitória, nesta quinta (6), Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, destacou que "crianças não podem morrer por doenças imunopreveníveis". Ele também ressaltou que, as vacinas chegando até 14 de janeiro, como divulgado pelo Ministério da Saúde, o Espírito Santo já começa a vacinação das crianças de 5 a 11 anos no dia 15.  Até março, 100% das crianças de 5 a 11 anos no Estado devem ter recebido a primeira dose (D1) e a expectativa é que até maio ou junho, todas terão recebido a segunda dose (D2). Ele também falou sobre testes para detecção da Covid, vacinação de adolescentes, adultos e idos e sobre o Mapa de Risco. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Nesio Fernandes - 06-01-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados