Até dezembro, Espírito Santo tem virada turística da praia à montanha

Curso para observadores de aves, cidade decorada com luzes de Natal, festival gastronômico à beira mar e uma nova lojinha de chocolates. Essas diferentes opções estão ao alcance de qualquer capixaba e turista que estiver no Espírito Santo nos próximos dias. Até o dia 8 de dezembro, a chamada Virada Turística Capixaba pretende trazer discussões e capacitação para melhoria do setor no estado. para isso, haverá encontro de gestores do turismo, atração para o público e participação popular. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o subsecretário estadual de Turismo, Wellington Bleidorn, explica que durante 16 dias atividades simultâneas acontecerão em diversos municípios capixabas.