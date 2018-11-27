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ENTREVISTA

Até dezembro, Espírito Santo tem virada turística da praia à montanha

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 13:24

Publicado em 

27 nov 2018 às 13:24
"Guarapari": "Praia da bacutia é um dos points mais badalados da cidade durante todas as estações do ano" Crédito: Divulgação
Curso para observadores de aves, cidade decorada com luzes de Natal, festival gastronômico à beira mar e uma nova lojinha de chocolates. Essas diferentes opções estão ao alcance de qualquer capixaba e turista que estiver no Espírito Santo nos próximos dias. Até o dia 8 de dezembro, a chamada Virada Turística Capixaba pretende trazer discussões e capacitação para melhoria do setor no estado. para isso, haverá encontro de gestores do turismo, atração para o público e participação popular. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o subsecretário estadual de Turismo, Wellington Bleidorn, explica que durante 16 dias atividades simultâneas acontecerão em diversos municípios capixabas.
"O gestor deve se capacitar para atrair e fixar o turista. A realização de um evento num ano, deve ser o momento de avaliação e melhoria para o próximo ser ainda melhor", avaliou.
Ouça as explicações e análise:
Entrevista - Fabio Botacin - Wellington Bleidorn - 27-11-18
Destaque para:
- Audiência pública sobre a destinação do Radium Hotel, em Guarapari.
- Curso de Observadores de Aves;
- Concurso Fotográfico - Santuário-Básilica de Santo Antônio
- Brilho de Natal, em Domingos Martins;
- Festival Gastronômico em Guriri;
- Reabertura da Loja Garoto, em Vila Velha.

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