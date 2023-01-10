Ataques em Brasília: os crimes pelos quais invasores podem ser enquadrados

Bolsonaristas radicais invadiram no domingo (8) prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, promovendo vandalismo e destruição. Os golpistas depredaram o patrimônio público, quebraram vidraças, destruíram documentos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e professor universitário, Anderson Burke, explica em quais crimes os invasores podem ser enquadrados. Ouça a conversa completa!