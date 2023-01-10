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Movimentos antidemocráticos

Ataques em Brasília: os crimes pelos quais invasores podem ser enquadrados

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e professor, Anderson Burke, explica!

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 17:57

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

10 jan 2023 às 17:57
Bolsonaristas Invadem
Bolsonaristas Invadem Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaristas radicais invadiram no domingo (8) prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, promovendo vandalismo e destruição. Os golpistas depredaram o patrimônio público, quebraram vidraças, destruíram documentos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e professor universitário, Anderson Burke, explica em quais crimes os invasores podem ser enquadrados. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Anderson Burke - 10-01-23

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