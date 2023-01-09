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Ataque à democracia

Ataques em Brasília: "Isso não é democracia", afirma Américo Bedê

Comentarista da CBN Vitória ressalta que os atos criminosos precisam ser punidos exemplarmente

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 12:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 jan 2023 às 12:12
Bolsonaristas invadem Congresso e STF
Bolsonaristas invadem Congresso e STF Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A alternância de poder e o respeito às instituições fazem parte da democracia de um país. Américo Bedê, comentarista da CBN Vitória, destaca que o que aconteceu em Brasilia foi crime, uma sequência de atos "bárbaros" e que liberdade de expressão é totalmente diferente do que se viu neste domingo (7). Todos devem ser identificados e deve-se comprovar a atuação de cada um, sendo que os videos que muitos fizeram já ajudam nessa identificação. Há um núcleo executor, mas também há um núcleo intelectual e um núcleo financiador desses atos e a investigação precisa apurar e fazer a devida responsabilização. Ouça a análise completa.
Entrevista - Patricia Vallim - Américo Bedê - 09-01-23.mp3

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