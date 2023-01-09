Ataques em Brasília: "Isso não é democracia", afirma Américo Bedê

A alternância de poder e o respeito às instituições fazem parte da democracia de um país. Américo Bedê, comentarista da CBN Vitória, destaca que o que aconteceu em Brasilia foi crime, uma sequência de atos "bárbaros" e que liberdade de expressão é totalmente diferente do que se viu neste domingo (7). Todos devem ser identificados e deve-se comprovar a atuação de cada um, sendo que os videos que muitos fizeram já ajudam nessa identificação. Há um núcleo executor, mas também há um núcleo intelectual e um núcleo financiador desses atos e a investigação precisa apurar e fazer a devida responsabilização. Ouça a análise completa.