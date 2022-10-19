Ataques de hackers a empresas: especialista esclarece episódios

Os ataques de ransomware se tornaram o pior pesadelo das empresas. Afinal, nestes últimos anos, as táticas de ataque mudaram e cresceram astronomicamente. Atualmente, além de criptografar os arquivos armazenados nos computadores da empresa eles também roubam dados e ameaçam vazar estas informações caso a empresa não pague um valor de resgate. Quem fala sobre o tema é o especialista em Segurança da Informação e comentarista do CBN Vitória, Gilberto Sudré. Ouça as explicações completas!