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Roubo e vazamento de informações

Ataques de hackers a empresas: especialista esclarece episódios

Quem fala sobre o tema é o especialista em Segurança da Informação e comentarista do CBN Vitória, Gilberto Sudré

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 18:03

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

19 out 2022 às 18:03
Cibersegurança, hacker, tecnologia, golpes digitais
Hackers Crédito: Pexels
Os ataques de ransomware se tornaram o pior pesadelo das empresas. Afinal, nestes últimos anos, as táticas de ataque mudaram e cresceram astronomicamente. Atualmente, além de criptografar os arquivos armazenados nos computadores da empresa eles também roubam dados e ameaçam vazar estas informações caso a empresa não pague um valor de resgate. Quem fala sobre o tema é o especialista em Segurança da Informação e comentarista do CBN Vitória, Gilberto Sudré. Ouça as explicações completas!
Entrevista Mário Bonella - Gilberto Sodré - 19-10-22

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