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Ataque a bancos em Santa Leopoldina: conheça detalhes do caso

Ouça entrevista com o delegado Gabriel Monteiro, titular da Delegacia Especializada de Roubo a Banco

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 out 2022 às 11:24
Criminosos atiraram contra viaturas e invadiram bancos em Santa Leopoldina
Criminosos atiraram contra viaturas e invadiram bancos em Santa Leopoldina Crédito: Foto/Leitor A Gazeta
Um grupo de homens fortemente armados invadiu a cidade de Santa Leopoldina, na madrugada da sexta-feira, 30 de setembro. Os indivíduos fecharam ruas, atiraram contra viaturas, renderam um motorista e saquearam pelo menos três bancos, com uso de explosivos. Os bandidos usavam touca ninja e estavam fortemente armados. Mas em uma rápida resposta da polícia, no dia seguinte já havia a identificação do banco, prisão de suspeitos e a morte de outros envolvidos durante confronto policial. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Gabriel Monteiro, chefe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) e titular da Delegacia Especializada de Roubo a Banco (DRB), fala sobre o trabalho de investigação da polícia até à captura dos envolvidos. Ouça a conversa completa! 
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Delegado Gabriel Monteiro - 10-10-22

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