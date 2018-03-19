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Associações debatem funcionalidade da Linha Verde em Vitória

Publicado em 19 de Março de 2018 às 19:19

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 mar 2018 às 19:19
Há uma semana foi instalada a Linha Verde na Avenida Dante Michelini e, desde então, ocorreram muitas reclamações de motoristas e das comunidades que são impactadas diretamente pela faixa, que é exclusiva para os ônibus e veículos de transporte. A iniciativa da prefeitura de Vitória, como aponta a nota pública feita pelas associações de moradores de Jardim Camburi, Mata da Praia e Bairro República, foi implantada sem diálogo. A nota destaca ainda que a via teve um aumento no fluxo de veículos, causando, consequentemente, um trânsito mais intenso.
Confira mais detalhes destas reivindicações em uma entrevista nesta edição do CBN Cotidiano com a participação da presidente do Conselho Popular de Vitória (CPV), Gracite de Souza e o presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio.
Entrevista - Fabio Botacin - Enoque - 19-03-18.mp3
Entrevista - Fabio Botacin - Graciete de Souza - 19-03-18.mp3

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