Associações debatem funcionalidade da Linha Verde em Vitória

Há uma semana foi instalada a Linha Verde na Avenida Dante Michelini e, desde então, ocorreram muitas reclamações de motoristas e das comunidades que são impactadas diretamente pela faixa, que é exclusiva para os ônibus e veículos de transporte. A iniciativa da prefeitura de Vitória, como aponta a nota pública feita pelas associações de moradores de Jardim Camburi, Mata da Praia e Bairro República, foi implantada sem diálogo. A nota destaca ainda que a via teve um aumento no fluxo de veículos, causando, consequentemente, um trânsito mais intenso.