Associações de bairros usam aplicativo de celular para combater violência

Cinco associações de bairros de Vitória já aderiram ao grupo de Whatsapp como ação complementar de segurança em suas regiões. Fazem parte destes grupos de conversas instantâneas moradores e policiais militares de Jardim Camburi, Ilhas do Boi e do Frade, Praia do Canto e Jardim da Penha. No CBN Vitória desta segunda-feira (16), representantes das associações de Jardim Camburi e Praia do Canto, além do comandante do 1 Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Alexandre Ramalho, falam sobre como o serviço funciona e quem pode fazer parte do grupo.