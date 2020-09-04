Associação quer abertura de lojas aos domingos nos shoppings

Representantes de shoppings da Grande Vitória e lojistas formalizaram um pedido junto ao governo do Estado solicitando a abertura de todas as lojas do centros comerciais aos domingos, além do funcionamento das operações de alimentação, todos os dias, das 12h às 20h. Atualmente, os shoppings da Grande Vitória estão autorizados a funcionar de segunda a sábado, das 12 às 20 horas. Restaurantes e praças de alimentação, podem funcionar de segunda a domingo, das 12 às 18h. O pedido dos shoppings é que tudo funcione de forma igual em horários e todos os dias da semana, das 12h às 20h, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta sexta (04), Raphael Brotto, coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Espírito Santo.