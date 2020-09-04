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Associação quer abertura de lojas aos domingos nos shoppings

Ouça entrevista com Raphael Brotto, coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Espírito Santo.

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 10:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 set 2020 às 10:22
Representantes de shoppings da Grande Vitória e lojistas formalizaram um pedido junto ao governo do Estado solicitando a abertura de todas as lojas do centros comerciais aos domingos, além do funcionamento das operações de alimentação, todos os dias, das 12h às 20h. Atualmente, os shoppings da Grande Vitória estão autorizados a funcionar de segunda a sábado, das 12 às 20 horas. Restaurantes e praças de alimentação, podem funcionar de segunda a domingo, das 12 às 18h. O pedido dos shoppings é que tudo funcione de forma igual em horários e todos os dias da semana, das 12h às 20h, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta sexta (04), Raphael Brotto, coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Espírito Santo.
ENTREVISTA RAFAEL BROTTO
O Governo do Estado informa que a solicitação da associações de Shopping Centers e de lojistas foi recebida e será apreciada na próxima reunião da Sala de Situação, prevista para esta sexta-feira (04). O governo destaca que, atualmente, o funcionamento de shopping sem restrição de horário está condicionado à classificação do município em Risco Baixo, no Mapa de Gestão de Risco.

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