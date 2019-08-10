ENTREVISTA

Associação pode conduzir candidatura do Convento a Patrimônio Mundial

A criação da Associação também fortalece o Estado, inclusive a nível nacional e numa união de esforços junto ao turismo. Minas Gerais é um estado que serve de exemplo no campo de cidades históricas

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 14:54

10 ago 2019 às 14:54
Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha. Local concentra sítio histórico e religioso Crédito: Fernando Madeira
A partir deste sábado (10), o Espírito Santo passa a contar com a Associação das Cidades Históricas capixaba. O evento para criação da entidade foi realizado em Vila Velha, berço da colonização do território capixaba. Inicialmente, a associação conta com a própria Vila Velha, Santa Teresa, Anchieta e Muqui. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Mário Augusto Ribas do Nascimento, presidente da Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial e consultor da Confederação Nacional dos Municípios, explica o trabalho do grupo.
“Nós temos ativos cultural, natural e econômico que são fundamentais e essenciais ao desenvolvimento econômico social sustentável das cidades”, explicou ao citar a importância da organização, que também tem papel em ajudar a proteger o patrimônio histórico local.
Questionado se a associação poderá analisar o antigo pedido de colocar o Convento da Penha como candidato a Patrimônio da Humanidade, Mário Augusto Ribas afirma que esta demanda existe e há caminhos para trazer para Vila Velha esse título mundial.
"É um Convento maravilhoso. E tem uma ligação com as missões jesuíticas, que fundaram esse Estado, e estiveram no início da colonização do país. Tem ligação com as missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, que já são reconhecidas como Patrimônio Mundial Cultural: São Miguel das Missões. Então aqui temos uma relação: o trabalho das missões, da Companhia de Jesus, aqui, com a construção do Convento. Então podemos trabalhar nessa candidatura para Vila Velha ter seu patrimônio reconhecido mundial, integrando o patrimônio já reconhecido pela Unesco no Rio Grande do Sul", disse.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Mario Augusto Ribas - 10-08-19.mp3
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Christian Diego/Internauta

