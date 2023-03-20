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Tecnologia

Associação orienta na identificação de celulares homologados pela Anatel

Ouça entrevista com o diretor de Dispositivos Móveis de Comunicação da Associação Brasileira da Indústria Elétrica, Luiz Claudio Carneiro

Publicado em 20 de Março de 2023 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mar 2023 às 11:39
Smartphone, FOMO, tecnologia, redes sociais, mexer no celular
Smartphone Crédito: Pexels
A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), representando as fabricantes de telefones celulares, produziu um material de divulgação com o objetivo de orientar o consumidor brasileiro sobre a importância de se comprar somente produtos com homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A iniciativa, que conta com o apoio da autarquia governamental, apresenta de forma simples como identificar celulares irregulares e os riscos que estes produtos podem acarretar.
O mercado pirata atinge de forma negativa a sociedade como um todo: o Estado perde arrecadação; o consumidor perde garantias de segurança dos aparelhos, de compatibilidade com a rede das operadoras e com a rede elétrica brasileira, e a indústria perde competitividade com consequente perda de postos de trabalho no Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o Diretor de Dispositivos Móveis de Comunicação da Associação Brasileira da Indústria Elétrica, Luiz Claudio Carneiro, fala sobre o assunto e explica como podemos fazer a identificação. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Claudio Carneiro - 20-03-23.mp3

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