Associação orienta na identificação de celulares homologados pela Anatel

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), representando as fabricantes de telefones celulares, produziu um material de divulgação com o objetivo de orientar o consumidor brasileiro sobre a importância de se comprar somente produtos com homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A iniciativa, que conta com o apoio da autarquia governamental, apresenta de forma simples como identificar celulares irregulares e os riscos que estes produtos podem acarretar.

O mercado pirata atinge de forma negativa a sociedade como um todo: o Estado perde arrecadação; o consumidor perde garantias de segurança dos aparelhos, de compatibilidade com a rede das operadoras e com a rede elétrica brasileira, e a indústria perde competitividade com consequente perda de postos de trabalho no Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o Diretor de Dispositivos Móveis de Comunicação da Associação Brasileira da Indústria Elétrica, Luiz Claudio Carneiro, fala sobre o assunto e explica como podemos fazer a identificação.