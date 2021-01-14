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é hora de CONSCIENTIZAÇÃO!

Associação médica faz apelo para que população tome vacina

O entrevistado é o presidente da Associação Médica do Espírito Santo, Leonardo Lessa Arantes

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 17:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 jan 2021 às 17:27
Vacinação no Brasil, segundo o ministro da Saúde, deve começar em 20 de janeiro Crédito: Paul Biris
A Associação Médica Brasileira (AMB) emitiu um posicionamento "conclamando" a população a se vacinar contra a covid-19. Segundo a organização, independente de ser a vacina de Oxford/Fiocruz ou Coronavac/Butantan, os imunizantes são seguros e tem confiabilidade comprovada a partir da autorização de uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Entrevista - Fabio Botacin - Leonardo Lessa Arantes - 14-01-21
Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação Médica do Espírito Santo, Leonardo Lessa Arantes, representante da AMB no Estado, afirmou que o momento é de se conscientizar, afastar a desinformação, e tomar vacina.
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