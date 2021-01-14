Associação médica faz apelo para que população tome vacina

A Associação Médica Brasileira (AMB) emitiu um posicionamento "conclamando" a população a se vacinar contra a covid-19. Segundo a organização, independente de ser a vacina de Oxford/Fiocruz ou Coronavac/Butantan, os imunizantes são seguros e tem confiabilidade comprovada a partir da autorização de uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).