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No Espírito Santo

Associação dos Avicultores diz que não há risco de faltar ovos no Estado

Afirmação é do diretor executivo da Aves, Nelio Hand; entenda a situação

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 11:24

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

21 fev 2023 às 11:24
Ovos, produção, avicultura
Ovos, produção, avicultura Crédito: Freepik
A escassez de ovos de galinha nas prateleiras de vários países tem preocupado consumidores pelo mundo. Um surto de gripe aviária tem reduzido a oferta do produto, que já aumentava de preço por causa da Guerra da Ucrânia, que, por sua vez, levou ao encarecimento dos grãos e da energia elétrica. O aumento dos custos de produção também tem afetado o Brasil. Aqui no Espírito Santo, a Associação dos Avicultores do Estado (Aves), informa que não há perspectiva de falta do produto neste momento. Em conversa com o jornalista José Carlos Schaeffer, o diretor executivo da Aves, Nelio Hand explica a situação. Ouça os detalhes.
ENTREVISTA - JOSE CARLOS - NELIO HAND - 12.15s - 21-02-23.mp3

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