Associação dos Avicultores diz que não há risco de faltar ovos no Estado

A escassez de ovos de galinha nas prateleiras de vários países tem preocupado consumidores pelo mundo. Um surto de gripe aviária tem reduzido a oferta do produto, que já aumentava de preço por causa da Guerra da Ucrânia, que, por sua vez, levou ao encarecimento dos grãos e da energia elétrica. O aumento dos custos de produção também tem afetado o Brasil. Aqui no Espírito Santo, a Associação dos Avicultores do Estado (Aves), informa que não há perspectiva de falta do produto neste momento. Em conversa com o jornalista José Carlos Schaeffer, o diretor executivo da Aves, Nelio Hand explica a situação. Ouça os detalhes.