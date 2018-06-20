Associação de trânsito traz panorama dos 10 anos de Lei Seca no País

Nesta última terça-feira a Lei Seca completou 10 anos. A redução da tolerância com motoristas que dirigem embriagados fez com que o Brasil se tornasse um dos países com legislação mais severa. Em Vitória, segundo o Ministério da Saúde, o número de motoristas embriagados reduziu cerca de 50%.

O número de acidentes caiu 17% no Espírito Santo no período entre 2008 e 2017. A punição para quem é pego em blitze é de multa de R$ 2.934,70 e em casos de acidente a prisão de até oito anos quando houver morte e de cinco anos quando houver feridos. Confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Medicina no Trânsito no Espírito Santo, Sandro Rotunno, que avalia a década em que a lei tem vigorado.