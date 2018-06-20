Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Associação de trânsito traz panorama dos 10 anos de Lei Seca no País
ENTREVISTAS

Associação de trânsito traz panorama dos 10 anos de Lei Seca no País

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 12:16

Publicado em 

20 jun 2018 às 12:16
Nesta última terça-feira a Lei Seca completou 10 anos. A redução da tolerância com motoristas que dirigem embriagados fez com que o Brasil se tornasse um dos países com legislação mais severa. Em Vitória, segundo o Ministério da Saúde, o número de motoristas embriagados reduziu cerca de 50%.
O número de acidentes caiu 17% no Espírito Santo no período entre 2008 e 2017. A punição para quem é pego em blitze é de multa de R$ 2.934,70 e em casos de acidente a prisão de até oito anos quando houver morte e de cinco anos quando houver feridos. Confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Medicina no Trânsito no Espírito Santo, Sandro Rotunno, que avalia a década em que a lei tem vigorado.
Entrevista - John Gomes - Sandro Rotunno - 20-06-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados