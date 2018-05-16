Associação de juízes analisa parecer sobre reforma trabalhista

Na última terça-feira (15), o Ministério do Trabalho publicou, no DOU, um parecer jurídico sobre a reforma trabalhista, no qual afirma que as novas regras trabalhistas são aplicáveis de "forma geral, abrangente e imediata" a todos os contratos de trabalho regidos pela CLT, inclusive àqueles iniciados antes da entra em vigor da lei 13.467/17. O parecer afirma que a legislação vale para todos os contratos, inclusive para os vigentes antes de 11 de novembro de 2017.