Associação de juízes analisa parecer sobre reforma trabalhista

Na última terça-feira (15), o Ministério do Trabalho publicou, no DOU, um parecer jurídico sobre a reforma trabalhista, no qual afirma que as novas regras trabalhistas são aplicáveis de "forma geral, abrangente e imediata" a todos os contratos de trabalho regidos pela CLT, inclusive àqueles iniciados antes da entra em vigor da lei 13.467/17. O parecer afirma que a legislação vale para todos os contratos, inclusive para os vigentes antes de 11 de novembro de 2017.
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Eduardo - 16-05-18.mp3
Logo após a divulgação da informação, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra) contestou hoje o parecer sobre a aplicação da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017). No parecer, o ministério sustenta que a reforma deve valer para todos os contratos de trabalho, inclusive aqueles assinados antes do início da vigência da lei, dia 11 de novembro de 2017.
Acompanhe entrevista sobre o assunto com o vice-presidente da Associação dos Magistrados do Espirito Santo (Amages), Luis Eduardo Soares Fontenelle.