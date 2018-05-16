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Associação de juízes analisa parecer sobre reforma trabalhista

Acompanhe entrevista sobre o assunto com o vice-presidente da Associação dos Magistrados do Espirito Santo (Amages)

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 17:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 mai 2018 às 17:45
Na última terça-feira (15), o Ministério do Trabalho publicou, no DOU, um parecer jurídico sobre a reforma trabalhista, no qual afirma que as novas regras trabalhistas são aplicáveis de "forma geral, abrangente e imediata" a todos os contratos de trabalho regidos pela CLT, inclusive àqueles iniciados antes da entra em vigor da lei 13.467/17. O parecer afirma que a legislação vale para todos os contratos, inclusive para os vigentes antes de 11 de novembro de 2017.
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Eduardo - 16-05-18.mp3
Logo após a divulgação da informação, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra) contestou hoje o parecer sobre a aplicação da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017). No parecer, o ministério sustenta que a reforma deve valer para todos os contratos de trabalho, inclusive aqueles assinados antes do início da vigência da lei, dia 11 de novembro de 2017.
Acompanhe entrevista sobre o assunto com o vice-presidente da Associação dos Magistrados do Espirito Santo (Amages), Luis Eduardo Soares Fontenelle.

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