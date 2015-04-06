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ENTREVISTA

Associação de Jardim Camburi quer limitar altura de prédios

Limitar a altura dos edifícios, investir mais em espaços públicos e em mobilidade urbana, além de restringir a construção de casas noturnas são algumas das reivindicações de moradores de Jardim da Penha e Jardim Camburi para a revisão do Plano Diretor Urbano da capital

Publicado em 06 de Abril de 2015 às 17:22

Publicado em 

06 abr 2015 às 17:22
Limitar a altura dos edifícios, investir mais em espaços públicos e em mobilidade urbana, além de restringir a construção de casas noturnas são algumas das reivindicações de moradores de Jardim da Penha e Jardim Camburi para a revisão do Plano Diretor Urbano da capital. Em entrevista ao CBN Vitória desta segunda-feira (06), os representantes das associações de moradores falam das demandas e a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, explica o calendário de audiências.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro - 06-04-15

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