Associação alerta sobre bebidas alcoólicas adulteradas com metanol

bebidas Crédito: Shutterstock

Foi destaque no noticiário do fim de semana o caso de três homens da Grande São Paulo que morreram após ingerirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, produto químico de uso industrial encontrado em fluidos anticongelantes e limpadores de para-brisa.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) afirmou que reforça a recomendação feita pelo Ministério da Justiça que diante de qualquer suspeita, bares e restaurantes devem suspender imediatamente a venda e comunicar o caso às autoridades competentes. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, destaca, por exemplo, que bares e restaurantes só devem adquirir apenas de fornecedores confiáveis e indústrias com reputação sólida

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Solmucci - 30-09-25

O que diz o Procon Estadual:

Na hora de comprar ou consumir bebidas alcoólicas, atenção redobrada.

Confira sempre o lacre, a tampa e o rótulo da garrafa. O registro do Ministério da Agricultura (MAPA) deve constar na embalagem, assim como o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Produtos importados precisam, obrigatoriamente, trazer informações em português no rótulo.

Desconfie de preços muito abaixo do mercado em bebidas de alto valor, como uísques, gins e vodcas importadas.

Em bares e restaurantes, o consumidor tem direito de pedir que a bebida seja servida diretamente à mesa e de verificar a garrafa.