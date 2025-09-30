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Consumidor

Associação alerta sobre bebidas alcoólicas adulteradas com metanol

Três pessoas morreram em São Paulo após ingerirem bebidas adulteradas com metanol, produto químico de uso industrial encontrado em fluidos anticongelantes e limpadores de para-brisa

Publicado em 30 de Setembro de 2025 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 set 2025 às 10:54
De freezer a frigobar, saiba qual o ideal para gelar bebidas
 bebidas Crédito: Shutterstock
Foi destaque no noticiário do fim de semana o caso de três homens da Grande São Paulo que morreram após ingerirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, produto químico de uso industrial encontrado em fluidos anticongelantes e limpadores de para-brisa. 
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) afirmou que reforça a recomendação feita pelo Ministério da Justiça que diante de qualquer suspeita, bares e restaurantes devem suspender imediatamente a venda e comunicar o caso às autoridades competentes. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, destaca, por exemplo, que bares e restaurantes só devem adquirir apenas de fornecedores confiáveis e indústrias com reputação sólida 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Solmucci - 30-09-25
O que diz o Procon Estadual:
Na hora de comprar ou consumir bebidas alcoólicas, atenção redobrada.
Confira sempre o lacre, a tampa e o rótulo da garrafa. O registro do Ministério da Agricultura (MAPA) deve constar na embalagem, assim como o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Produtos importados precisam, obrigatoriamente, trazer informações em português no rótulo.
Desconfie de preços muito abaixo do mercado em bebidas de alto valor, como uísques, gins e vodcas importadas.
Em bares e restaurantes, o consumidor tem direito de pedir que a bebida seja servida diretamente à mesa e de verificar a garrafa.
Na hora de consumir, fique atento: alterações no gosto, odor ou coloração podem indicar adulteração. Se perceber algo estranho, não consuma.

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