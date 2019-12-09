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Assinatura digital para criar novo partido exige licitação de sistema

Além desse trâmite, advogado especialista fala sobre outros pontos que regem as legendas

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 20:13

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 dez 2019 às 20:13
Helio Maldonado, Advogado especialista em Direito Eleitoral Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória
Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) definiram, na última semana, que a utilização de assinaturas digitais para a criação de um novo partido ainda depende de regulamentação a ser criada pela Justiça Eleitoral e de adequação técnica para validar as assinaturas coletadas. Por 4 votos a 3, o tribunal aceitou a validade das assinaturas eletrônicas, mas entendeu que a ausência de regulamentação e de capacidade técnica do TSE não permite sua utilização de imediato para a criação de novos partidos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Eleitoral, Helio Maldonado, explica que esse sistema vai passar por uma série de exigências para licitação e também avaliações internas do TSE, o que não deve trazer efeito imediato.
O especialista ainda avalia pontos como a divisão do espaço entre os partidos para horário de propaganda em rádio e televisão e o dinheiro do fundo eleitoral, e a proposta de discutir as candidaturas avulsas. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Helio Maldonado - 09-12-19.mp3

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