Assinatura digital para criar novo partido exige licitação de sistema

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) definiram, na última semana, que a utilização de assinaturas digitais para a criação de um novo partido ainda depende de regulamentação a ser criada pela Justiça Eleitoral e de adequação técnica para validar as assinaturas coletadas. Por 4 votos a 3, o tribunal aceitou a validade das assinaturas eletrônicas, mas entendeu que a ausência de regulamentação e de capacidade técnica do TSE não permite sua utilização de imediato para a criação de novos partidos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Eleitoral, Helio Maldonado, explica que esse sistema vai passar por uma série de exigências para licitação e também avaliações internas do TSE, o que não deve trazer efeito imediato.