Assim como no Brasil, queimadas aumentam no ES; entenda os motivos

Entre os dias 19 e 25 de agosto, o Espírito Santo registrou sua pior semana do ano, devido ao número de registros de incêndios no Estado. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 44 focos de queimadas em solo capixaba. No período em destaque, ocorrências nas cidades de Castelo, Mimoso do Sul, Rio Bananal e Colatina, assustaram os moradores e mobilizaram servidores do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Um dos casos de grande repercussão foi o de fogo em uma unidade de conservação em Castelo, no Sul do Estado. Dois incêndios atingiram o Parque Estadual Mata das Flores em um intervalo de uma semana e devastaram, ao todo, 140 hectares de área do parque e zona de amortecimento. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Mário Louzada, explica o que tem levado ao aumento de incêndios e como o fogo pode impactar a biodiversidade de uma área de conservação. Ouça a conversa completa!