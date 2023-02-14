Assembleia reúne DNIT e PRF para discutir problemas da BR 262

A duplicação da BR 262 no Espírito Santo voltou a ser incluída entre as obras a serem executadas pelo governo federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou "que está estudando a contratação para elaboração dos projetos de engenharia para a duplicação da BR 262". Mas até a duplicação, as condições de estrutura e de segurança da rodovia já estão sendo discutidas na Assembleia Legislativa. Na próxima quinta-feira (16), a Comissão Especial de Fiscalização, coordenada pelo deputado Fabrício Gandini, promove uma nova reunião para debater o que pode ser feito para melhoria das condições de tráfego na via até a duplicação. Entre as alternativas que são avaliadas estão a criação de uma janela no trânsito sem a circulação de caminhões; a implementação de uma faixa reversível no inverno e a construção de uma rotatória no cruzamento das rodovias em Viana. Ouça detalhes na entrevista.