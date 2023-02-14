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Assembleia reúne DNIT e PRF para discutir problemas da BR 262

A ação envolve um estudo para melhorar o tráfego na rodovia e reduzir o número de acidentes — enquanto a duplicação não sai do papel

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 fev 2023 às 10:58
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana Crédito: Fernando Madeira
A duplicação da BR 262 no Espírito Santo voltou a ser incluída entre as obras a serem executadas pelo governo federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou "que está estudando a contratação para elaboração dos projetos de engenharia para a duplicação da BR 262". Mas até a duplicação, as condições de estrutura e de segurança da rodovia já estão sendo discutidas na Assembleia Legislativa. Na próxima quinta-feira (16), a Comissão Especial de Fiscalização, coordenada pelo deputado Fabrício Gandini, promove uma nova reunião para debater o que pode ser feito para melhoria das condições de tráfego na via até a duplicação. Entre as alternativas que são avaliadas estão a criação de uma janela no trânsito sem a circulação de caminhões; a implementação de uma faixa reversível no inverno e a construção de uma rotatória no cruzamento das rodovias em Viana. Ouça detalhes na entrevista. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Fabricio Gandini - 14-02-23.mp3

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