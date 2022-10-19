Assédio eleitoral: ES já tem 24 denúncias envolvendo empresas

As denúncias de assédio eleitoral feitas ao Ministério Público do Trabalho deram um salto após o primeiro turno das eleições e passaram de 45 para mais de 400. O levantamento foi feito na última segunda-feira (17) pelo órgão. As vésperas do segundo turno das eleições, o número de relatos já é maior que o registrado em toda a campanha eleitoral de 2018. O assédio eleitoral se trata de um caso de constrangimento ou humilhação a um funcionário em seu ambiente de trabalho. No Espírito Santo, de janeiro a outubro deste ano, foram 24 denúncias registradas e 11 procedimentos investigativos envolvendo empresas. Vale lembrar que funcionários de uma mesma empresa podem realizar, assim, mais de uma denúncia. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador-geral do Trabalho do MPT José de Lima Ramos Pereira, fala sobre o assunto!