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Saúde

Aspirina faz bem ou mal à saúde? Cardiologista esclarece!

Quem explica é o médico Eduardo Castro

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 dez 2021 às 11:36
Remédio, medicamento, medicação, comprimido, pílula
Remédio, medicamento, medicação, comprimido, pílula Crédito: Pexels
O ácido acetilsalicílico, sob nome comercial "Aspirina", é um medicamento antitérmico e anti-inflamatório, que também é aplicado a adultos como anticoagulante, agindo contra a formação de coágulos e trombos. O remédio é comumente utilizado para evitar casos de AVC e aterosclerose, por exemplo, e é bastante conhecido e receitado no Brasil e no mundo. Mas um estudo publicado em uma revista da Sociedade Europeia de Cardiologia apontou que a aspirina não deve mais ser receitada quando o paciente não apresentar histórico de problemas cardiovasculares. Para esclarecer o assunto, o entrevistado da CBN Vitória é o médico cardiologista e intensivista Eduardo Castro. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Qeiroz - Eduardo Castro - 02-12-21.mp3

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