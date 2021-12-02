Aspirina faz bem ou mal à saúde? Cardiologista esclarece!

O ácido acetilsalicílico, sob nome comercial "Aspirina", é um medicamento antitérmico e anti-inflamatório, que também é aplicado a adultos como anticoagulante, agindo contra a formação de coágulos e trombos. O remédio é comumente utilizado para evitar casos de AVC e aterosclerose, por exemplo, e é bastante conhecido e receitado no Brasil e no mundo. Mas um estudo publicado em uma revista da Sociedade Europeia de Cardiologia apontou que a aspirina não deve mais ser receitada quando o paciente não apresentar histórico de problemas cardiovasculares. Para esclarecer o assunto, o entrevistado da CBN Vitória é o médico cardiologista e intensivista Eduardo Castro. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Qeiroz - Eduardo Castro - 02-12-21.mp3