Asilo de Vitória tem 66 idosos imunizados e espera 2ª dose da vacina

Em Vitória, a vacinação contra a covid-19 começou pelo Asilo de Vitória, na manhã desta terça-feira. A primeira pessoa vacinada na capital foi o senhor José Firmino, de 93 anos e o número de imunizados no local já totaliza 66 idosos - o grupo completo da unidade. Em entrevista à CBN Vitória, a assistente social Rosemary Costa Quemelli, uma das responsáveis pela instituição, disse que foi uma "grande satisfação" a vacinação começar no local e afirmou que os idosos estavam ansiosos. A segunda dose deve ser aplicada em 28 anos. Ouça a entrevista completa: