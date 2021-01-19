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VACINAÇÃO NO ES

Asilo de Vitória tem 66 idosos imunizados e espera 2ª dose da vacina

A entrevistada é a assistente social do Asilo de Vitória, Rosemary Costa Quemelli

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:43

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 jan 2021 às 17:43
Asilo de Vitória foi o primeiro local de vacinação contra a covid-19 na capital Crédito: Fernando Madeira
Em Vitória, a vacinação contra a covid-19 começou pelo Asilo de Vitória, na manhã desta terça-feira. A primeira pessoa vacinada na capital foi o senhor José Firmino, de 93 anos e o número de imunizados no local já totaliza 66 idosos - o grupo completo da unidade. Em entrevista à CBN Vitória, a assistente social Rosemary Costa Quemelli, uma das responsáveis pela instituição, disse que foi uma "grande satisfação" a vacinação começar no local e afirmou que os idosos estavam ansiosos. A segunda dose deve ser aplicada em 28 anos. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Rosemary Costa Quemelli - 19-01-21.mp3

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