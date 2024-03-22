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Eleições 2024

Às urnas: Justiça Eleitoral realiza mobilização pelo voto jovem no ES

Ouça entrevista com o desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Publicado em 22 de Março de 2024 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2024 às 10:41
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: freepik
A Justiça Eleitoral lançou na última segunda-feira (18) a Semana do Jovem Eleitor 2024. A campanha deste ano tem o nome de "Festival do Primeiro Voto - Sua voz vai fazer história". A ideia é divulgar conteúdos para conscientizar os jovens sobre a importância do primeiro voto, além de orientações sobre como fazer o alistamento eleitoral e incentivar pessoas entre 16 e 18 anos a tirar o título e a participar das eleições municipais deste ano. Os tribunais regionais eleitorais também devem realizar ações locais para que os jovens possam fazer o pedido do primeiro título e colher a biometria. Em entrevista à CBN Vitória, o desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Desembargador Carlos Simões Fonseca - 22-03-24
O prazo para serviços como alistamento ou transferência de domicílio se encerra em 8 de maio. A partir do dia seguinte desta data, não serão mais permitidas novas inscrições eleitorais no cadastro, a fim de que seja preparada a logística de votação do pleito. Somente em janeiro e fevereiro deste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 417 mil jovens entre 15 e 17 anos solicitaram a primeira via do título de eleitor. Em fevereiro de 2022, o Espírito Santo registrou 2.841 eleitores com 16 anos e 8.005 eleitores com 17 anos, somando 10.846 eleitores. Em fevereiro de 2024, o eleitorado subiu, com 3.735 eleitores com 16 anos (31,5% de aumento) e 11.603 eleitores com 17 anos (44,9% de aumento), totalizando 15.338 eleitores.
[fonte: TRE-ES]

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