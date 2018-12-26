As tendências para o mercado imobiliário em 2019

Aproximando-se dos últimos dias do ano já é bom que os futuros compradores de imóveis fiquem atentos à nova realidade do mercado imobiliário para 2019. Na avaliação do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES), Sandro Carlesso o cenário vai demonstrar sinais positivos para o próximo ano. Ele explica que o mercado está otimista para o próximo ano.