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As tendências para o mercado imobiliário em 2019

Na avaliação do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES), Sandro Carlesso o cenário vai demonstrar sinais positivos para o próximo ano

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 19:37

Publicado em 

26 dez 2018 às 19:37
Aproximando-se dos últimos dias do ano já é bom que os futuros compradores de imóveis fiquem atentos à nova realidade do mercado imobiliário para 2019. Na avaliação do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES), Sandro Carlesso o cenário vai demonstrar sinais positivos para o próximo ano. Ele explica que o mercado está otimista para o próximo ano.
Segundo Carlesso, Linhares será um destaque, porque tem previsões de investimentos de indústrias, além das empresas que dão suporte às indústrias e as empresas já estão funcionando e ampliações. E a Grande Vitória em geral. Já no Sul, Cachoeiro e a ligação com Presidente Kennedy, que recebe um grande volume de royalties, são expoentes. Confira na entrevista concedida ao programa CBN Cotidiano.
Entrevista - John Gomes - Sandro Carlesso - 26-12-18.mp3

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