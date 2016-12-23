As séries de TV que foram destaque no ano

Se tem um assunto que domina redes sociais e conversas é o das séries de TV, que despertam paixões e criam verdadeiras legiões de fãs. O comentarista de cinema Rafael Braz abre espaço para comentar sobre as séries que foram destaque ao longo do ano e, com ajuda dos ouvintes, ainda analisas as histórias que vão voltar em novas temporadas. Entre algumas que surgiram na conversa estão "Arqueiro", "House of Cards", "Game of Thrones", "The Walking Dead", "Billion", "Breaking Bad", e muito mais. Ouça também a lista de destaque que Rafael separou: