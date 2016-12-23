Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DESTAQUE DO ANO

As séries de TV que foram destaque no ano

Ouça também a lista das produções que mais chamaram atenção de Rafael Braz, inclusive para o público infantil

Publicado em 23 de Dezembro de 2016 às 18:34

Publicado em 

23 dez 2016 às 18:34
Se tem um assunto que domina redes sociais e conversas é o das séries de TV, que despertam paixões e criam verdadeiras legiões de fãs. O comentarista de cinema Rafael Braz abre espaço para comentar sobre as séries que foram destaque ao longo do ano e, com ajuda dos ouvintes, ainda analisas as histórias que vão voltar em novas temporadas. Entre algumas que surgiram na conversa estão "Arqueiro", "House of Cards", "Game of Thrones", "The Walking Dead", "Billion", "Breaking Bad", e muito mais. Ouça também a lista de destaque que Rafael separou:
Entrevista - Rafael Bras - 23-12-16.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: 4 dicas para usar as cores do Brasil sem cair no óbvio
Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados