As pessoas não enxergam o risco da epidemia, diz prefeito de Vitória

Luciano Rezende, prefeito de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), abriga o bairro que tem o maior número de casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo: Jardim Camburi, com 38 confirmados para Covid-19. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, a capital reforçou a importância do isolamento para se evitar o avanço da doença. "As pessoas não enxergam o risco da epidemia", alertou ao explica que o o Espírito Santo fez um isolamento eficiente e que, por isso, o número de casos é menor que nas projeções realizadas para o mês de abril.

Rezende também defendeu que o isolamento vertical não é uma opção pois nenhum local do mundo praticou essa medida pois ela não tem eficácia comprovada.

"Isolamento não é opção e o isolamento vertical é fantasia", apontou. O isolamento vertical é aquele que implica manter apenas as pessoas dos grupos de riscos, como idosos, diabéticos e hipertensos, isolados.

O prefeito alertou que, caso a população não respeite o isolamento, "o preço a ser pago é muito caro". E Ele também defendeu que a politização do debate a respeito do coronavírus não é positivo. "Isso não pode ser tratado com paixão partidária, não deve ser briga política de direita e esquerda. É questão de saúde", defendeu. Ouça a entrevista completa: