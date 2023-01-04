As perspectivas e o que esperar para o mercado imobiliário em 2023

O mercado imobiliário em 2023. O bom momento registrado pelo mercado imobiliário do Espírito Santo nos últimos dois anos deve continuar em 2023, com os empreendimentos que construtoras e incorporadoras estão planejando lançar para o próximo ano. No entanto, os primeiros meses do ano devem ser marcados pela cautela, com uma quantidade menor de lançamentos, no aguardo da definição da política econômica do novo governo, que começa a partir de janeiro. É o que avalia o avalia o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente detalha o cenário. Ouça a conversa completa!