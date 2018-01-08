As perspectivas da Construção Civil para 2018

Em meio às incertezas do cenário econômico dos últimos anos, mudanças importantes e significativas ocorreram no mercado da construção civil. Algumas estão sendo desenhadas há algum tempo e continuarão em alta nos próximos anos. Apesar dos dados dos últimos anos, o cenário é promissor. Com a economia mostrando fôlego, a tendência é o setor virar o jogo já em 2018 e chegar a 2019 em situação bem mais confortável. Entidades, empresários e especialistas apontam diversos fatores para a retomada. Nesta edição do CBN Vitória, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, traz detalhes dessa perspectiva de crescimento. Confira!