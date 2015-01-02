As novas regras para a concessão do seguro-desemprego

O governo federal publicou no Diário Oficial da União, as medidas provisórias (MPs) 664 e 665, que alteram as regras da concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, entre eles a concessão do seguro-desemprego.As medidas alteram regras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e da Previdência Social, aumentando o rigor para a concessão do abono salarial, do seguro-desemprego, do seguro-defeso dos pescadores artesanais, a pensão por morte e o auxílio-doença. Segundo o governo, as mudanças vão acarretar uma economia de R$ 18 bilhões ao ano a partir de 2015. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o superintendente Regional do Trabalho no Espírito Santo, Alcimar Candeias, e o coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários, Theodoro Vicente Agostinho, falam sobre as mudanças.