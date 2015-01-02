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NOVAS REGRAS

As novas regras para a concessão do seguro-desemprego

Medidas alteram também regras do abono salarial, seguro-defeso dos pescadores artesanais, pensão por morte e o auxílio-doença

Publicado em 02 de Janeiro de 2015 às 15:06

Publicado em 

02 jan 2015 às 15:06
O governo federal publicou no Diário Oficial da União, as medidas provisórias (MPs) 664 e 665, que alteram as regras da concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, entre eles a concessão do seguro-desemprego.As medidas alteram regras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e da Previdência Social, aumentando o rigor para a concessão do abono salarial, do seguro-desemprego, do seguro-defeso dos pescadores artesanais, a pensão por morte e o auxílio-doença. Segundo o governo, as mudanças vão acarretar uma economia de R$ 18 bilhões ao ano a partir de 2015. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o superintendente Regional do Trabalho no Espírito Santo, Alcimar Candeias, e o coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários, Theodoro Vicente Agostinho, falam sobre as mudanças.
Entrevista - Fernanda - Vilmara - Theodoro Vicente Agostinho - 19.47s - 02-01-15
Entrevista - Fernanda - Vilmara - Alcimar Candeias - 21.08s - 02-01-15

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