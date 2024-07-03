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Nostra Gente

As histórias entre fazendeiros e os imigrantes italianos no ES

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 12:06

Publicado em 

03 jul 2024 às 12:06
Acervo Italianos
Família italiana Crédito: Acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Nesta edição do "Nostra Gente", o assunto histórico em destaque é a relação entre os fazendeiros e os imigrantes nas colônias do Espírito Santo. Um caso chama a atenção. Trata-se de um caso em especial sobre agressão e morte ocorrido na Fazenda Castelo, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O comentarista Cilmar Franceschetto recorda. O conflito se deu entre o proprietário da fazenda e o imigrante italiano Carlo (Carlino) Menditti. Em retaliação à agressão sofrida pelo patrão, Menditti o assassinou utilizando-se de uma garrucha. Ouça a conversa completa!
CBN - Nostra Gente - 03-07-24.mp3

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