As histórias entre fazendeiros e os imigrantes italianos no ES

Nesta edição do "Nostra Gente", o assunto histórico em destaque é a relação entre os fazendeiros e os imigrantes nas colônias do Espírito Santo. Um caso chama a atenção. Trata-se de um caso em especial sobre agressão e morte ocorrido na Fazenda Castelo, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O comentarista Cilmar Franceschetto recorda. O conflito se deu entre o proprietário da fazenda e o imigrante italiano Carlo (Carlino) Menditti. Em retaliação à agressão sofrida pelo patrão, Menditti o assassinou utilizando-se de uma garrucha. Ouça a conversa completa!