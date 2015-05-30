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MEMÓRIA CAPIXABA

As histórias de quem morou na Rua Sete e na Praia do Canto em Vitória

Duas páginas nas redes sociais já estão reunindo fotos e memórias de antigos moradores e frequentadores

Publicado em 30 de Maio de 2015 às 14:36

Publicado em 

30 mai 2015 às 14:36
Antigos moradores e frequentadores da Rua Sete, no Centro de Vitória e da Praia do Canto, região norte da Capital, resolveram se unir para resgatar as memórias das duas regiões. Além da interatividade nas redes sociais, também já foram realizados três encontros. No CBN Vitória deste sábado (30), uma das idealizadoras do grupo e administradora das páginas, Mariza Neves Guimarães, relembra muitas destas histórias. Também participam o escritor Adilson Vilaça e o historiador Fernando Achiamé. 
Entrevista - Adilson Vilaça - Mariza Neves Guimarães - Fernando Achiane - 30-05-2015

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