As histórias de quem morou na Rua Sete e na Praia do Canto em Vitória

Antigos moradores e frequentadores da Rua Sete, no Centro de Vitória e da Praia do Canto, região norte da Capital, resolveram se unir para resgatar as memórias das duas regiões. Além da interatividade nas redes sociais, também já foram realizados três encontros. No CBN Vitória deste sábado (30), uma das idealizadoras do grupo e administradora das páginas, Mariza Neves Guimarães, relembra muitas destas histórias. Também participam o escritor Adilson Vilaça e o historiador Fernando Achiamé.