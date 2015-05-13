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Índios Botocudos

As heranças dos índios botocudos na história do Espírito Santo

Livro relata a presença deles em solo capixaba

Publicado em 13 de Maio de 2015 às 18:45

Publicado em 

13 mai 2015 às 18:45
Ao longo do século XIX, o Brasil teve o seu território explorado por uma grande quantidade de viajantes estrangeiros. A então Província do Espírito Santo foi destino de muitos desses viajantes, sendo alvo de olhares curiosos sobre a sua composição natural e humana.Dessa forma, a produção de registros publicados em livros estava a serviço do olhar, da experiência e da imaginação do estrangeiro, sobretudo o europeu. E os indígenas eram um dos temas que mais instigavam os relatos, por ser elemento de enorme curiosidade dos viajantes que chegavam ao Brasil, dado o seu ineditismo, enquanto elemento humano até então desconhecido e passível de ser “desbravado”.O nome Botocudo é de origem portuguesa pelo fato destes índios usarem como ornamento botoques de uma madeira leve e branca em seus lábios e orelhas. Este povo, composto por várias tribos que tinham os mesmos usos e costumes, dominava um grande território que se espalhava pelos Vales do Rio Doce, Jequitinhonha e parte do Espírito Santo.
Entrevista - Patricia Vallim - Professor Julio - 13-05-15
Julio Bentivoglio, professor da Ufes, é o organizador do livro "Índios Botocudos do Espírito Santo no século XIX" no qual se discute um pouco as heranças desses índios canibais para a história capixaba. 

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