As heranças dos índios botocudos na história do Espírito Santo

Ao longo do século XIX, o Brasil teve o seu território explorado por uma grande quantidade de viajantes estrangeiros. A então Província do Espírito Santo foi destino de muitos desses viajantes, sendo alvo de olhares curiosos sobre a sua composição natural e humana.Dessa forma, a produção de registros publicados em livros estava a serviço do olhar, da experiência e da imaginação do estrangeiro, sobretudo o europeu. E os indígenas eram um dos temas que mais instigavam os relatos, por ser elemento de enorme curiosidade dos viajantes que chegavam ao Brasil, dado o seu ineditismo, enquanto elemento humano até então desconhecido e passível de ser “desbravado”.O nome Botocudo é de origem portuguesa pelo fato destes índios usarem como ornamento botoques de uma madeira leve e branca em seus lábios e orelhas. Este povo, composto por várias tribos que tinham os mesmos usos e costumes, dominava um grande território que se espalhava pelos Vales do Rio Doce, Jequitinhonha e parte do Espírito Santo.