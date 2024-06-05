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Política

'As facções são um grande desafio porque se ramificaram em todo o país', alerta Procurador-Geral de Justiça

Ouça entrevista com Francisco Berdeal

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 jun 2024 às 11:40
Procurador-geral de Justiça do Espírito Santo, Francisco Berdeal, na cerimônia de posse
Procurador-geral de Justiça do Espírito Santo, Francisco Berdeal, na cerimônia de posse Crédito: Reprodução
O promotor de Justiça Francisco Martínez Berdeal foi escolhido, em março deste ano, para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça no biênio 2024/2026. No evento de posse, em 2 de maio, o novo chefe do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) disse que investirá na aquisição de ferramentas tecnológicas para investigação e afirmou que o processo de realização de concurso público para o órgão já está em andamento. Berdeal destacou, em entrevista nesta quarta-feira (05) à CBN Vitória, que o enfrentamento ao crime organizado visa o enfraquecimento das facções. "As facções são um grande desafio porque elas se expandiram e ramificaram em todo o país. Aqui no Espírito Santo não é diferente. Fortalecer a atuação de inteligência no combate à lavagem de dinheiro, trabalhar muito fortemente e investirmos em capacitação e tecnologia para que os nossos membros atuem no enfrentamento", disse. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Francisco Martínez Berdeal - 05-06-24.mp3
 O Procurador-Geral de Justiça também falou sobre o trabalho do Ministério Público nas eleições municipais. "Temos que trabalhar pela lisura do pleito com igualdade de oportunidades. O protagonismo das eleições é do eleitor e dos candidatos que devem pleitear uma eleição limpa, com igualdade de oportunidades entre os candidatos. O eleitor tem que fazer a sua escolha de forma livre. Hoje, temos uma atuação que vai filtrar as informações falsas e constituir tecnologias que vão nos ajudar a combater as fake news".

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