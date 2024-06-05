'As facções são um grande desafio porque se ramificaram em todo o país', alerta Procurador-Geral de Justiça

O promotor de Justiça Francisco Martínez Berdeal foi escolhido, em março deste ano, para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça no biênio 2024/2026. No evento de posse, em 2 de maio, o novo chefe do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) disse que investirá na aquisição de ferramentas tecnológicas para investigação e afirmou que o processo de realização de concurso público para o órgão já está em andamento. Berdeal destacou, em entrevista nesta quarta-feira (05) à CBN Vitória, que o enfrentamento ao crime organizado visa o enfraquecimento das facções. "As facções são um grande desafio porque elas se expandiram e ramificaram em todo o país. Aqui no Espírito Santo não é diferente. Fortalecer a atuação de inteligência no combate à lavagem de dinheiro, trabalhar muito fortemente e investirmos em capacitação e tecnologia para que os nossos membros atuem no enfrentamento", disse.