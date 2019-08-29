As divas do jazz pela voz de Alma Thomas

O jazz não é só um estilo musical mas se destaca por ser uma manifestação. Com essa essência, a cantora Alma Thomas vem a Vitória para participar do concerto "Divas do Jazz" e, em entrevista à Rádio CBN Vitória, analisa como mulheres fortes se tornaram referência: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Aretha Franklin. Alma, que é natural de Nova York e mora no Rio de Janeiro também analisa a cena musical, com destaques para os festivais de jazz que vem atraído cada vez mais público em diferentes regiões do país.