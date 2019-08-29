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As divas do jazz pela voz de Alma Thomas

A cantora é natural do Estados Unidos e se radicou no Rio de Janeiro. Sua voz já encantou o juri do The Voice Brasil

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 20:53

Publicado em 

29 ago 2019 às 20:53
Cantora Alma Thomas fala sobre o jazz Crédito: Adalberto Cordeiro
O jazz não é só um estilo musical mas se destaca por ser uma manifestação. Com essa essência, a cantora Alma Thomas vem a Vitória para participar do concerto "Divas do Jazz" e, em entrevista à Rádio CBN Vitória, analisa como mulheres fortes se tornaram referência: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Aretha Franklin. Alma, que é natural de Nova York e mora no Rio de Janeiro também analisa a cena musical, com destaques para os festivais de jazz que vem atraído cada vez mais público em diferentes regiões do país.
Ouça a conversa onde ela inclui trechos de sucessos consagrados e mostra a potência de sua voz:
Entrevista - Fabio Botacin - Alma Thomas - 29-08-19
Cantora Alma Thomas no estúdio da Rádio CBN Vitória conversa sobre o jazz e as divas que marcaram a história do estilo Crédito: Adalberto Cordeiro

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