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TRÂNSITO

As avenidas mais perigosas do Estado

Na lista das 30 avenidas com o maior número de acidentes, 11 estão em Vitória, 9 avenidas de Vila Velha e 6 de Serra, 1 Cariacica

Publicado em 19 de Agosto de 2015 às 15:39

Publicado em 

19 ago 2015 às 15:39
O Detran divulgou um novo ranking de 2014 com as avenidas mais perigosas de todo o Estado. Na lista das 30 avenidas com o maior número de acidentes, 11 estão em Vitória, 9 avenidas de Vila Velha e 6 de Serra, 1 Cariacica. As outras 3 estão no interior do estado, sendo duas em Colatina e uma em Aracruz.
Lidera a lista a região da Enseada do Suá, em Vitória, envolvendo as avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, Américo Buaiz e parte da Saturnino de Brito. De acordo com o gerente de Trânsito da Guarda da Capital, Marcelo Perozini, esta é uma região onde há grande concentração de serviços e acessos à Terceira Ponte.
Em Vila Velha, o subinspetor da Guarda Municipal, Jobson Meireles, explica que as avenidas mais perigosas estão na região da Praia da Costa e também têm o fluxo voltado para a subida da Terceira Ponte.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jobson Meireles e Marcelo Perozini - 19-08-15

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