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Vitória

As ações de fiscalização contra aglomeração no carnaval da capital

A capital diz que vai dobrar os atendimentos no 156 e no disque-silêncio. Quem flagrar aglomerações ou eventos clandestinos deve acionar as autoridades

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 22:10

Publicado em 

12 fev 2021 às 22:10
Guarda Municipal de Vitória circula nas praias pedindo para as pessoas ficarem em casa Crédito: Reprodução/Twitter @LucianoRezende
Em Vitória, o carnaval não será ponto facultativo. O expediente para os servidores da prefeitura será normal entre os dias 15 e 17 de fevereiro. Mesmo assim, muita gente deve folgar e procurar alguma atividade de lazer neste período. O secretário de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira, falou sobre o início do trabalho de fiscalização e deu alternativas para que o carnaval seja aproveitado com segurança. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Marcelo Oliveira - 13-02-21
 
A cidade proíbe qualquer tipo de evento ou encontro. Mas, para tanto, organizou o primeiro Carnaval On-line de Vitória, que acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro. A programação, que terá 20h de transmissão ao vivo no total, contará com a participação de 22 bandas capixabas. Vitória já notificou e multou alguns bares e restaurantes que não respeitaram as regras para funcionar e a tendência é a vigilância ficar ainda mais robusta para o carnaval. Segundo ele, alguns locais já estão sendo até observados pela prefeitura, já que indicam que farão programação durante a folia.
“Nós vamos dobrar os atendimentos no 156 e no disque-silêncio, porque o cidadão que flagrar situação assim deve acionar as autoridades. E trabalhamos antecipadamente, vendo o que é anunciado, para impedir o evento que for antes mesmo que ele comece a acontecer”, defende Marcelo de Oliveira.
Segundo o secretário de Vitória, a única coisa que as autoridades não podem fazer é impedir aglomerações nas ruas, já que cada cidadão tem o direito de fazer o que bem entender. No entanto, ambulantes e carros de som estão proibidos, o que acaba abrindo precedentes para punição.
“Se a gente flagrar (carro de som ou ambulante), vai notificar, multar e, se insistir, podemos apreender os veículos. Assim como em bares e restaurantes: a gente notifica, multa e, se continuarem desrespeitando, podemos interditar o local e apreender o estoque”, explica.
 

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