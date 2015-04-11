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CORTE DE GASTOS

Artistas capixabas reclamam de corte orçamentário na Cultura

Para o sindicato que representa a classe, os cortes podem prejudicar trabalhos programados para 2015, mas a secretaria de Estado da Cultura nega essa possibilidade

Publicado em 10 de Abril de 2015 às 21:11

Publicado em 

10 abr 2015 às 21:11
A realização de espetáculos, exposições e outras manifestações artísticas regionais, podem estar comprometidas ao longo de 2015. A queixa é dos artistas e produtores capixabas, de acordo com a presidente do Sindicato dos Artistas do Estado, Verônica Gomes. “A Cultura sofreu um corte de 66% em seu orçamento. Isso representa uma devastação nas atividades culturais no Espírito Santo. O artista e a população perdem muito”, afirmou em entrevista ao programa CBN Cotidiano. Citando levantamento do sindicato, especificamente do Fundo de Cultura do Estado (Funcultura), Verônica diz que o orçamento caiu de R$ 8 milhões, em 2014, para menos de R$ 6 milhões. Diferentemente, o secretário de Estado da Cultura, João Gualberto, afirmou na tarde desta sexta-feira (10) que os projetos elaborados para este ano não estão comprometidos. “Tivemos um corte. Estávamos com orçamento de R$ 38 milhões e passamos para R$ 33 milhões. Tivemos de reduzir alguma coisa, mas isso não chega a 66% e não interferiu no orçamento de apoio e fomento da cultura”, garante o secretário. Ouça as entrevistas. Presidente do Sindicato dos Artistas, Verônica Gomes
Entrevista - Paulo Rogério - Veronica - 10-04-15
Secretário de Estado da Cultura, João Gualberto

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