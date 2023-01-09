Artista de Cachoeiro emplaca quadros em cenário da novela "Travessia"

Conhecido por ser o berço do rei Roberto Carlos, de Sérgio Sampaio e Rubem Braga, o município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, continua sendo terra de artistas. Atualmente, em meio há outros nomes de destaque na cidade, o artista plástico Moacyr Travaglia teve os quadros selecionados para fazerem parte do cenário da novela das 21h da Rede Globo, "Travessia". As telas compõem as cenas da empresa do personagem Guerra, interpretado pelo ator Humberto Martins. Moacyr contou que as obras foram escolhidas duas semanas antes de começar a trama. Segundo ele, foi por meio de uma galeria no Rio de Janeiro que a curadoria da Globo selecionou cerca de cinco obras do artista. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o artista plástico Moacyr Travaglia, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!