Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Artista de Cachoeiro emplaca quadros em cenário da novela "Travessia"
Talento capixaba

Artista de Cachoeiro emplaca quadros em cenário da novela "Travessia"

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o artista plástico Moacyr Travaglia, fala sobre as inspiração para os seus trabalhos

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 18:00

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

09 jan 2023 às 18:00
Artista Plástico Moacyr ravaglia
Artista Plástico Moacyr ravaglia Crédito: Carlos Barros
Conhecido por ser o berço do rei Roberto Carlos, de Sérgio Sampaio e Rubem Braga, o município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, continua sendo terra de artistas. Atualmente, em meio há outros nomes de destaque na cidade, o artista plástico Moacyr Travaglia teve os quadros selecionados para fazerem parte do cenário da novela das 21h da Rede Globo, "Travessia". As telas compõem as cenas da empresa do personagem Guerra, interpretado pelo ator Humberto Martins. Moacyr contou que as obras foram escolhidas duas semanas antes de começar a trama. Segundo ele, foi por meio de uma galeria no Rio de Janeiro que a curadoria da Globo selecionou cerca de cinco obras do artista. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o artista plástico Moacyr Travaglia, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Moacyr Travaglia - 09-01-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados