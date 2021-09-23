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Capixabas pelo mundo

Artista capixaba que mora na Itália fala de sua experiência internacional

Marcel Cordeiro, de Vitória, mora em Milão há 32 anos

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:50

Publicado em 

23 set 2021 às 16:50
Marcel Cordeiro, capixaba que mora na Itália há três decadas
Marcel Cordeiro, capixaba que mora na Itália há três decadas Crédito: Acervo pessoal
O convidado desta edição do Capixabas pelo mundo vem da Itália! O artista Marcel Cordeiro, natural de Vitória, mora em Milão há 32 anos. Ele foi para o país aos 25 anos de idade e, anualmente, volta ao Estado, em dezembro, e retorna em fevereiro. Pelo território italiano, Marcel já realizou uma série de trabalhos artísticos, que vão de direção e pintura à atuação. Participou da produção de filmes, curtametragens e documentários e já recebeu até medalha de ex-presidente italiano por um trabalho de revitalização em uma cidade histórica da Itália, na Sicília, e se apresentou na Bienal de Arquitetura de Veneza. Ouça sua história:
Capixabas pelo mundo - 23/09/2021

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