Artista capixaba que mora na Itália fala de sua experiência internacional

O convidado desta edição do Capixabas pelo mundo vem da Itália! O artista Marcel Cordeiro, natural de Vitória, mora em Milão há 32 anos. Ele foi para o país aos 25 anos de idade e, anualmente, volta ao Estado, em dezembro, e retorna em fevereiro. Pelo território italiano, Marcel já realizou uma série de trabalhos artísticos, que vão de direção e pintura à atuação. Participou da produção de filmes, curtametragens e documentários e já recebeu até medalha de ex-presidente italiano por um trabalho de revitalização em uma cidade histórica da Itália, na Sicília, e se apresentou na Bienal de Arquitetura de Veneza. Ouça sua história: