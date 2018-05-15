Arthur Bender: marcas pessoais e estratégias de mercado

Arthur Bender, um dos maiores estrategista de marca no país, autor do best-seller Personal Branding – Construindo a Marca Pessoal, vem a Vitória, no Espírito Santo, nesta terça-feira (15) para falar sobre as perspectivas do mercado de marcas no atual cenário econômico do País. Como você, empreendedor, pode utilizar de estratégias de marketing e mercado, por exemplo, para impulsionar o seu negócio e tornar-se referência em algum segmento? O caminho pode parecer longo, mas é possível. Nesta edição do CBN Cotidiano você acompanha a uma entrevista especial com o especialista. Confira!