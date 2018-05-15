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Arthur Bender: marcas pessoais e estratégias de mercado

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 19:34

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 mai 2018 às 19:34
Arthur Bender, um dos maiores estrategista de marca no país, autor do best-seller Personal Branding – Construindo a Marca Pessoal, vem a Vitória, no Espírito Santo, nesta terça-feira (15) para falar sobre as perspectivas do mercado de marcas no atual cenário econômico do País. Como você, empreendedor, pode utilizar de estratégias de marketing e mercado, por exemplo, para impulsionar o seu negócio e tornar-se referência em algum segmento? O caminho pode parecer longo, mas é possível. Nesta edição do CBN Cotidiano você acompanha a uma entrevista especial com o especialista. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Arthur Bender - 15-05-18.mp3

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