ArteSanto: exposição imersiva resgata a história do artesanato no ES

Até o próximo domingo (22), quem visitar a Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo (ArteSanto), na Praça do Papa, em Vitória, poderá viver uma experiência imersiva pela história do artesanato. Além de poder adquirir produtos produzidos por mãos capixabas na própria feira, os visitantes vão passear por um túnel que apresenta as diferentes fases do artesanato, das pinturas rupestres à reciclagem, na exposição "Mãos que narram a história". Em entrevista à CBN Vitória, a doutora em História e curadora da exposição, Patrícia Merlo, dá detalhes da experiência. "A ideia é que o artesanato sempre produz algo que é único e as mãos são algo essencial desse projeto", destaca.