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ENTREVISTA

Arrecadação no trimestre cai e prefeitura de Cariacica faz contingenciamento, diz prefeito

O prefeito Juninho fala sobre o valor contingenciado após três meses de queda na receita

Publicado em 11 de Abril de 2017 às 20:52

Publicado em 

11 abr 2017 às 20:52
Ao completar 100 dias à frente do seu segundo mandato, o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, Juninho, diz em entrevista ao programa CBN Cotidiano que a queda nas receitas da cidade no primeiro trimestre deste ano foi maior que o esperado pela equipe da prefeitura. Com isso, o prefeito diz que houve a necessidade de fazer contingenciamentos que atingiram R$ 40 milhões. "Foi um pé no freio, assim tivemos que otimizar os custos". Ouça a entrevista completa onde o prefeito ainda cita análise do parquímetro na cidade e como a prefeitura de Cariacica trabalha para recompor o asfalto das vias da cidade.
Entrevista - Fabio Botacin - Prefeito Juninho - 11-04-17.mp3

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