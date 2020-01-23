Arquivo Público vai ajudar na recuperação de acervo de Iconha

As fortes chuvas que atingiram o Sul, desde a última sexta-feira (17), também trouxe prejuízos culturais à região de Iconha. As águas invadiram o Centro Cultural da cidade com uma enxurrada de lama. Móveis, livros, documentos e fotografias que faziam parte do acervo foram perdidos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Cilmar Franceschetto, diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, explica que, diante desse cenário, uma força-tarefa foi criada por pesquisadores e historiadores para auxiliar na recuperação desses documentos.

“O que se perde nessas tragédias são coisas irrecuperáveis. Os documentos são únicos, são muitas obras de arte, utensílios. Era um acervo magnífico. Vamos avaliar o que é possível fazer para recuperar o que foi retirado de lá. É como dizer que os documentos estão na UTI pois o processo de deterioração após ter contato com a água é grande", explica. Os papeis serão trazidos para o Arquivo Público em Vitória para passar por essa recuperação.