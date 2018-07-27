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Arquivo Público do ES vai disponibilizar documentos de imigrantes

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 20:34

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 jul 2018 às 20:34
A força e importância da imigração para o Espírito Santo já deu provas significativas de sua existência ao longo da nossa história, com as tradições, festas e personagens marcantes deste legado histórico. Agora, uma nova iniciativa coloca em evidência o tema. Em até dois anos, o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) pretende disponibilizar em seu site cerca de 2,5 milhões de documentos. Os documentos englobam certidões, prontuários, identidades e lista de imigrantes e passageiros.
O diretor geral do Arquivo Público, Cilmar Franceschetto, detalha que a iniciativa serve para colocar luz sobre a importância da imigração na construção da história do Espírito Santo. Sobre como vai funcionar este trabalho? Ele detalha:
Uma parceria voluntária será realizada junto à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma equipe da instituição ficará responsável pela organização dos documentos, limpeza e digitalização. Após este processo, os documentos digitalizados irão para a sede da igreja nos Estados Unidos. Segundo o diretor, toda documentação que está envolvida no projeto já foi aprovada pelo Estado.
Em entrevista ao CBN Cotidiano o diretor geral detalha o projeto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Silmar Francischeto - 27-07-18.mp3

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