Arquivo Público do ES vai disponibilizar documentos de imigrantes

A força e importância da imigração para o Espírito Santo já deu provas significativas de sua existência ao longo da nossa história, com as tradições, festas e personagens marcantes deste legado histórico. Agora, uma nova iniciativa coloca em evidência o tema. Em até dois anos, o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) pretende disponibilizar em seu site cerca de 2,5 milhões de documentos. Os documentos englobam certidões, prontuários, identidades e lista de imigrantes e passageiros.

O diretor geral do Arquivo Público, Cilmar Franceschetto, detalha que a iniciativa serve para colocar luz sobre a importância da imigração na construção da história do Espírito Santo. Sobre como vai funcionar este trabalho? Ele detalha:

Uma parceria voluntária será realizada junto à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma equipe da instituição ficará responsável pela organização dos documentos, limpeza e digitalização. Após este processo, os documentos digitalizados irão para a sede da igreja nos Estados Unidos. Segundo o diretor, toda documentação que está envolvida no projeto já foi aprovada pelo Estado.

Em entrevista ao CBN Cotidiano o diretor geral detalha o projeto. Confira!